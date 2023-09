Scontro sull’A1 tra un tir e un bus carico di migranti partito da Porto Empedocle: morti i 2 autisti di Favara e 25 feriti

Un incidente stradale nella notte ha coinvolto un pullman di migranti e un mezzo pesante, il bilancio è di due morti e 25 feriti

E’ accaduto questa notte sull’A1 nei pressi di Fiano Romano, alle porte di Roma. Le vittime sono i due autisti della ditta Patti tour di Favara: Alberto Vella, 34 anni, e Daniel Giudice, 32 anni, entrambi di Favara (AG). Uno è deceduto sul colpo, mentre l’altro, è stato sbalzato dall’abitacolo.

Il bus partito da Porto Empedocle alle 10 di ieri mattina per trasferire 49 migranti provenienti da Lampedusa in Piemonte, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un tir e poi si è ribaltato. Nel violento impatto i due autisti sono deceduti e 25 migranti sono rimasti feriti, solo due in modo grave, ma tutti sono stati trasferite dalle 10 ambulanze del 118 e due automediche, in diversi ospedali della zona.

Sul posto la polizia stradale che ha eseguito i rilievi e chiuso il tratto dell’autostrada. Il sindaco di Favara Antonio Palumbo, per il giorno del funerale ha dichiarato il lutto cittadino.