Sicilia. ARS, nasce “Attiva Sicilia”: è il nuovo gruppo dei 5 deputati regionali che hanno lasciato il M5S

I cinque deputati regionali che hanno lasciato il Movimento 5stelle, hanno sciolto la riserva ed hanno formato un nuovo gruppo parlamentare che si chiama “Attiva Sicilia”

Il nuovo soggetto politico è stato ufficializzato questa mattina con una conferenza, nella sala stampa dell’ARS da Matteo Mangiacavallo, che è anche il Capogruppo. Del gruppo oltre a Matteo Mangiacavallo fanno parte i parlamentari regionali Angela Foti, che è vice presidente dell’Assemblea siciliana, Valentina Palmeri, Elena Pagana e Sergio Tancredi.

Il nuovo gruppo, al contrario del movimento da cui provengono non è contro il governo regionale a “prescindere”, ma valuterà caso per caso come votare. Di fatto azzera le mire di Pd e M5s di dare una spallata al Presidente Musemeci per andare al voto anticipato.