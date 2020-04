Sicilia. Finanziaria, commissione Bilancio approvati 30 milioni per fondo solidarietà pesca: soddisfatta l’Ugl

“Approvata dalla Commissione Bilancio la norma che porta a 30 milioni lo stanziamento iniziale individuato dal governo regionale per il rifinanziamento del Fondo solidarietà della pesca e dell’acquacoltura come disciplinato dall’articolo 39 della legge regionale 9 del 2019”

Così Giuseppe Messina, Segretario regionale Ugl commentando l’approvazione della norma che apposta trenta milioni per aiuti immediati a pescatori, imprese e cooperative della pesca.

“È un risultato importante che l’Ugl sottolinea positivamente – aggiunge – a completamento di un lavoro importante che ha visto il sindacato impegnato a garantire al settore della pesca le risorse necessarie per metterlo al riparo.

Una collaborazione stretta e condivisa con il governo regionale che ha prima dichiarato, su proposta dell’assessore Bandiera, lo stato di crisi, su nostra richiesta, e dopo con l’appostamento, attraverso delibera di giunta, di 10 milioni di euro nel ddl legge di stabilità regionale 2020.

Da sottolineare la sensibilità della deputazione regionale e della Commissione Bilancio dell’Ars – conclude Messina – che ha operato affinché si rinvenissero le risorse aggiuntive che avevamo chiesto e necessarie per il sostegno di tutto il settore della pesca e dell’acquacoltura. Adesso la parola passa all’Aula di Sala D’Ercole per la definitiva approvazione della norma”.

Soddisfazione per l’approvazione di ieri sera dei 30 milioni da parte della Commissione Bilancio dell’ARS, giunge oggi anche dalla Società Cooperativa “Madonna del Soccorso” di Sciacca e dall’Associazione Armatori “Porto Empedocle”.

“E’ un risultato veramente importante ottenuto con un perfetto lavoro di squadra che ha coinvolto la nostra Federazione “Fedagripesca-Confcooperative Sicilia” ma anche importanti forze sindacali sempre vicini al nostro settore.

Vogliamo sottolineare la sensibilità nei confronti della pesca siciliana da parte del Governo Regionale che adesso con l’aumento fino 30 milioni di euro del Fondo di solidarietà, ha recepito, attraverso la nostra Federazione, una precisa richiesta proveniente da tutto il settore pesca siciliano.

Vogliamo sottolineare anche la grande sensibilità di tutta la Deputazione Regionale e della Commissione Bilancio dell’ARS che hanno fatto in modo che potessero essere reperite le risorse aggiuntive che riteniamo assolutamente necessarie per il sostegno ed il rilancio di tutto il settore della pesca”.

In merito alla definitiva approvazione della norma da Sciacca e Porto Empedocle rivolgono un “appello a tutti i Deputati Siciliani affinché lo strumento finanziario venga approvato in tempi rapidi in modo da poter soddisfare le legittime aspettative delle nostre imprese di pesca e pescatori”.