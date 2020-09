Siciliana (AG). Sbarco fantasma: 30 migranti arrivano indisturbati e fanno perdere le tracce sulla SS115

Ancora sbarchi fantasma, un barchino è arrivato fino a riva senza che nessuno lo abbia visto e i clandestini a bordo non appena toccato terra si sono dileguati senza lasciare traccia

Lo sbarco è avvenuto questa mattina sulla spiaggia di Fungiteddri di Torre Salsa, a Siculina, in provincia di Agrigento. Lo sbarco è stato documenta nei dettagli da qualcuno con un telefonino. Dalle immagini si vedono una trentina circa di clandestini che arrivano indisturbati a riva e poi non appena scesi si sono tranquillamente diretti, attraverso i sentieri della riserva naturale nell’entroterra, per raggiungere la strada statale 115.

Iniziate le ricerche per trovare i fuggitivi.