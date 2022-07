Siracusa. Ospedale Umberto I: Infermiera somministra supposta in vagina a una bimba di 3 anni: denunciata

Un errore che poteva costare caro ad una bimba di tre anni: un infermiera sbaglia e somministra una supposta in vagina a una bimba di 3 anni: denunciata

È accaduto nella giornata di ieri, nell’ospedale Umberto I di Siracusa. Secondo quanto emerge dalla denuncia presentata dal padre, una bambina di tre anni siracusana che presentava febbre alta, è stata accompagnata dai genitori al pronto soccorso della struttura ospedaliera per un acetone. Qui i medici hanno deciso di sottoporla a flebo e di somministrarle una supposta di Tachipirina. Ma pare che l’infermiera avrebbe commesso un grave errore non somministrando correttamente la medicina: invece di inserirla per via rettale, l’avrebbe inserita all’interno della vagina della piccola.

La madre, anche lei ricoverata all’Umberto I, si è accorta dell’accaduto e avrebbe immediatamente richiamato l’attenzione del medico ancora presente in ambulatorio chiedendo di rimuovere il corpo estraneo dalla piccola e accertarsi delle sue condizioni.

Estratto la supposta, la bambina è stata quindi condotta al reparto di Ginecologia per una visita specialistica, per scongiurare lesioni e poi trasferita al reparto di Pediatria, dove attualmente si trova ricoverata.

“Essendo anch’io ricoverata all’Umberto I da ieri – ha detto la madre della bimba -, posso dire fin da ora che non appena usciremo porterò mia figlia a una visita ginecologica a pagamento, visto che non posso sapere come finisce”.

I genitori hanno sporto denuncia nei confronti dell’ospedale e dell’infermiera, ma secondo fonti sanitarie, l’errore non comporterebbe particolari ripercussioni sulla salute della bambina.