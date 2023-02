Sondaggio Ghisleri: “su Zelensky gli italiani la pensano come Berlusconi”

Alessandra Ghisleri avrà fatto arrabbiare ancora di più lo staff di Zelensky, secondo i suoi sondaggi gli italiani sulla guerra in Ucraina la pensano come Berlusconi

La nota sondaggista Alessandra Ghisleri , oggi ospite nella puntata mattutina di Coffee Break in onda su LA7, a risposto ad una precisa domanda del conduttore Andrea Panicani relativa alle dichiarazioni di ieri di Silvio Berlusconi che hanno creato un caso internazionale. Ghisleri è stata molto chiara ed ha affermato che i secondo quanto risulta dai suoi sondaggi, gli italiani, che sono molto preoccupati da questa guerra, sia per la sicurezza del nostro Paese che per i costi all’economia, la pensano in modo molto simile a quanto affermato dal leader di Forza Italia che ieri aveva detto: “Io parlare con Zelensky? Se fossi stato il presidente del Consiglio, non ci sarei mai andato perché stiamo assistendo alla devastazione del suo paese e alla strage dei suoi soldati e dei suoi civili”. il Cavalieri poi ha aggiunto “Bastava che cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto, quindi giudico, molto, molto negativamente il comportamento di questo signore”, ed ancora:“Per arrivare alla pace penserei che il signor presidente americano dovrebbe prendersi Zelensky e dirgli ‘è a tua disposizione dopo la fine della guerra un piano Marshall per ricostruire l’Ucraina. Un piano Marshall 6-7-8-9 mila miliardi di dollari, a una condizione, che tu domani ordini il cessate il fuoco, anche perché noi da domani non vi daremo più dollari e non ti daremo più armi’. Soltanto una cosa del genere potrebbe convincere questo signore ad arrivare ad un cessate il fuoco”.