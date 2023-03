Studente 17enne colpito da malore improvviso in classe: muore poco dopo il ricovero in ospedale per arresto cardiaco

Ancora un malore improvviso stronca una giovane vita: un ragazzo di 17 anni è deceduto nonostante il tempestivo intervento dell’elisoccorso

È accaduto intorno alle 9 del 21 marzo scorso, in una classe dell’Istituto Alberghiero Enriques, di via Duca d’Aosta a Castelfiorentino, in provincia di Firenze. La vittima è un ragazzo di 17 anni che mentre era in classe, durante una lezione, ha accusato un malore improvviso. L’insegnante e una collaboratrice scolastica hanno immediatamente chiamato i soccorsi e nell’attesa del loro arrivo hanno cercato di rianimare il giovane.

Sul posto è giunto il personale della Misericordia di Castelfiorentino che ha applicato il defibrillatore, ma le condizioni del giovane sono apparse critiche quindi è intervenuta un’automedica inviata dal 118, che ha preso in carico il ragazzo e lo ha trasportato sull’elisoccorso Pegaso, atterrato nel campo sportivo vicino all’istituto, che ha portato il 17enne all’ospedale di Careggi, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Purtroppo le sue condizioni, fin da subito sono apparse gravissime e il giorno successivo il ragazzo è deceduto per arresto cardiaco.

Cordoglio a nome dell’istituto è stato espresso dalla preside Barbara Degl’Innocenti, con una nota rivolta alla comunità scolastica: “Tutti noi abbiamo trascorso il resto della giornata ed anche la notte in angosciosa attesa di un miracolo. Ma così non è stato. Oggi tutta la nostra comunità scolastica piange la perdita di una giovane vita, troppo presto e così proditoriamente sottratta all’amore della sua famiglia ed all’affetto di tutti noi. Le nostre preghiere ed il nostro cordoglio accompagnano in questo tragico momento il pensiero vivo e forte di chi continuerà ad essere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Ci stringiamo in un grande abbraccio alla famiglia”.