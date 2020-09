Terrasini. Città del Mare: dal 25 al 27 settembre TRAVELEXPO, Borsa Globale dei Turismi

Alla cerimonia inaugurale della ventiduesima edizione di venerdì ore 11:00 presente anche la Fijet Italia con il presidente Giacomo Glaviano, a supporto della interessante Borsa Globale dei Turismi, unica in Sicilia

Si tratta di una manifestazione riservata agli operatori turistici professionali per favorire l’incontro tra domanda e offerta turistica e confrontarsi sulle diverse opportunità da proporre al grande pubblico dei consumatori.

La Borsa Globale dei Turismi, punto d’incontro sulle novità nel campo turistico, è patrocinata dall’Enit, dalla Regione Sicilia, Comune di Palermo, da Federturismo Sicindustria, Confcommercio Sicilia, Confesercenti Sicilia, Lega Coop, Unioncamere, Associazione Siciliana della Stampa che si integrano con quelli tradizionali quali lo Skal International Italia, Fijet Italia, A.R.TU., Università di Palermo.

“Travelexpo – sottolinea il patron Toti Piscopo – è una Borsa B2B originale ed innovativa nella sua formula, in cui sarà valorizzato e motivato il sistema ricettivo e distributivo, particolarmente in questa edizione in cui in sette tavoli tematici (www.travelexpo.it) si cercherà di conoscere ed interpretare i cambiamenti intervenuti e l’evoluzione di un mercato in trasformazione, anche per effetto della pandemia. Opinione diffusa – aggiunge – la ricerca di un riposizionamento strategico dell’offerta turistica ed un nuovo modello di sollecitazione della domanda che non può prescindere da azioni mirate di pianificazione, programmazione, comunicazione, marketing e supporto alla commercializzazione”.



Il tradizionale appuntamento nella rinnovata struttura di Città del Mare con gli operatori turistici siciliani, come si può facilmente immaginare assume in questa edizione un significato particolare che, in quest’ultimo week end del mese di settembre, nel segno della Giornata Mondiale del Turismo, darà l’avvio a quella che, si spera, possa essere la più lunga stagione turistica della storia contemporanea.

In proposito il giornalista Giacomo Glaviano rivolge un invito agli operatori del turismo ad essere presenti a Città del Mare in una qualsiasi veste da visitatori o osservatori per parlare del futuro di questo settore,di vitale importante per lo sviluppo e crescita della Sicilia.