Torretta (PA). Volano giù dalla moto e finiscono nel dirupo: 2 giovani in gravi condizioni

Brutto incidente all’alba di stamattina a Torretta, in provincia di Palermo. Due giovani in sella ad una moto sono finiti in un dirupo per cause ancora da accertare, mentre transitavano in via Alekos Panagulis.

A scoprire il grave incidete – di cui ancora non è stato chiarito neppure se sia stato autonomo o meno – è stata una pattuglia dei Carabinieri che transitava nei parigi e che ha notato una moto a terra, ma nessuna persona nei paragi. L’allarme è così subito scattato e sporgendosi dal vicino dirupo, sono stati visti i due corpi sul fondo.

A finire nel dirupo sono stati Giuseppe C. di 32 anni e Antonio R. di 35. Entrambi avrebbero riportato gravi ferite e per questo sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Per recuperare i due uomini è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Saf (Nucleo Speleo Alpino Fluviale), nucleo specializzato nell’intervento in zone impervie, che sono riusciti a imbracare i corpi e portarli in salvo.

Adesso toccherà ai carabinieri che hanno scoperto l’incidente indagare sulla natura del sinistro, i rilievi del caso sarebbero già stati eseguiti.