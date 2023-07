Tragedia sulla Caltanissetta-Gela: nello scontro tra 3 auto sono morte un 28enne e due ragazze di 31 e 36 anni, 3 i feriti

E’ tragico il bilancio di un terribile incidente verificatosi nel pomeriggio di ieri: tre persone sono morte e tre sono rimaste ferite, una in modo grave

E’ accaduto ieri pomeriggio sulla Ss626 Caltanissetta-Gela all’altezza del viadotto Capodarso. Le vittime sono Giovanni Fossile di 28 anni, Arianna Ceccarelli di 36 anni, morti sul colpo e Eleonora Modica di 31 anni, deceduta dopo l’arrivo in ospedale.

Secondo quanto ricostruito le prime due vittime viaggiavano a bordo di una Citroen C1, quando, per cause in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con la Toyota Yaris sulla quale c’erano la ragazza 31enne, rimasta gravemente ferita insieme ad un 41enne, rimasto gravemente ferito che è stato trasportato all’ospedale di Enna. Nell’incidente coinvolta anche una Renault Captur con a bordo due persone, una donna di 40 anni e un uomo di 42 anni, rimasti feriti in maniera lieve.

Sul posto sono arrivati le ambulanze del 118 che nulla hanno potuto fare per i due occupanti della C1, mentre hanno soccorso la coppia che viaggiava sulla Toyota Yaris, rimasti entrambi gravemente feriti, che sono stati trasportati all’ospedale di Enna, dove la 31enne purtroppo poche ore dopo è deceduta. I rilievi per stabilire le cause dell’incidente sono stati eseguiti dalla polizia stradale .