Tragedia sulla Palermo-Sciacca. Scontro frontale fra 2 auto: muore un 57enne, gravissima la moglie, ferita la figlia

Un terribile scontro frontale tra due auto sulla SS 624 nota come Fondovalle, il cui bilancio è di un morto e 5 feriti, una delle quali gravissima

L’incidente è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 13 marzo in territorio sulla statale 624 Palermo-Sciacca, in territorio di Sambuca di Sicilia. La vittima è Leonardo Alesi agricoltore di 57 anni di Menfi. Secondo una prima ricostruzione, Alesi era alla guida di una Lancia Y con accanto la moglie di 55 anni e dietro la figlia 20enne, quando forse a causa del fumo che c’era in quel momento nella zona, ma la dinamica dell’incidente è ancora da accertare, si è scontrata con una Peugeot Partner con altre tre persone a bordo, che proveniva dal senso di marcia opposto.

L’impatto è stato violentissimo e Leonardo Alesi sarebbe morto sul colpo, mentre la moglie, rimasta ferita gravemente è stata soccorsa dagli uomini del 118 che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che l’ha trasferita all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. La prognosi è riservata. Feriti anche la figlia della coppia e i tre passeggeri della Peugeot. I quattro non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto oltre alle ambulanze del 118, sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi.