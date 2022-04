Tragico tamponamento: muore bambino di 11anni sbalzato dall’auto, il papà travolto e ucciso mentre lo soccorre

Tragedia sull’autostrada A21: muore un bambino di 11 anni e poi travolto e ucciso il padre mentre lo soccorrerlo

È accaduto nella notte sull’autostrada A21, che collega Piacenza e Torino nel tratto tra Casteggio e Voghera. Le vittime sono un uomo di 45 anni e il figlio di 11. Secondo una prima ricostruzione, le due vittime, entrambe francesi, viaggiavano su un’auto insieme alla moglie di 43 anni e gli altri due figli di 14 e 15 anni, quando, ma la dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, sarebbe stata tamponata da un’altra vettura. Nel fortissimo impatto l’auto si è capovolta e il bambino è stato sbalzato fuori dal veicolo morendo, sul colpo. Il papà è uscito dall’auto per soccorrerlo, ma è sopraggiunto un altro veicolo che lo ha travolto, uccidendolo.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, un’automedica e tre ambulanze del 118 che nulla hanno potuto fare per il bambino di 11 e il papà 45, mentre hanno soccorso la moglie e gli altri due figli che sono stati trasportati all’ospedale di Voghera. I Tre non sarebbero in pericolo di vita

Gli occupanti dei veicolo tamponante, quattro persone, sono stati trasportati in ospedale a Pavia. Una donna di 60 anni ha riportato un trauma al volto; un uomo di 63 anni un trauma all’arto inferiore. Controlli per una donna di 34 anni e un uomo di 33 anni.

I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dalla Polizia Stradale. Il tratto dell’A21 in cui è avvenuto l’incidente è rimasto chiuso per alcune ore per permettere ai sanitari di soccorrere i feriti e ai vigili del fuoco di rimuovere i mezzi coinvolti.