Trapani. Il malfunzionamento di un fornello sventra una casa: tre le persone ustionate in gravi condizioni

E’ di tre feriti gravi il bilancio di un incendio in un appartamento divampato a causa della fuga di gas

è accaduto nel pomeriggio di oggi in un’abitazione in via Giannitrapani ,a Trapani. Secondo quanto la momento ricostruito, tutto ha avuto inizio dal malfunzionamento di un fornello e la conseguente fuoriuscita di gas che ha saturato l’ambiente, con la susseguente deflagrazione e le fiamme. L’incendio si è subito propagato ed ha distrutto mobili e suppellettili, ma fortunatamente Il fuoco non ha raggiunto il piano rialzato dell’immobile dove c’era due bambini, i nipoti della donna ustionata, che sono rimasti illesi.

Nell’incendio sono rimasti feriti una donna di 57 anni e i suoi due figli di 28 anni e 20 anni, che sono stati trasportati prima al pronto soccorso del Sant’Antonio Abate della città, dove i medici a causa delle gravi ustioni, hanno proceduto al trasferimento immediato al centro grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco e i sanitari del 118, sono arrivati i carabinieri che hanno avviato un’indagine per ricostruire quanto accaduto.