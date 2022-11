Travolta e uccisa a 22 anni da un’auto mentre cammina sul ciglio della strada con lo zainetto sulle spalle

Incidente mortale all’alba di oggi, una 22enne è stata travolta e uccisa da un’auto guidata da un 23enne mentre camminava sul ciglio della strada con il suo zainetto sulle spalle

È accaduto intorno alle 4.30 di oggi primo novembre 2022, sulla SP20, in Via Vittorio Veneto, a Paderno del Grappa, frazione di Pieve del Grappa,in provincia di Treviso. La vittima è Miriam Ciobanu studentessa di 22 anni residente a Fonte con i genitori ma originaria della provincia di Udine. Stando alle prime ricostruzioni pare che la giovane sia uscita dal campo e stesse camminando sul ciglio della strada con il suo zainetto sulle spalle, quando è stata investita da un’Audi guidata da A.G. 23enne di San Zenone, che stava viaggiando verso il comune di Fonte. L’impatto è stato violentissimo e per la vittima non c’è stato scampo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco da Castelfranco Veneto e gli uomini del 118 che nulla hanno potuto fare per la ragazza se non costatarne il decesso, mentre il 23enne alla guida, ferito, è stato ricoverato in ospedale in stato di choc. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Pieve del Grappa e Asolo, che pare sull’asfalto abbiano rilevato il segno della frenata lunga una decina di metri dell’Audi guidata dal giovane.