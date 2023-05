Ucraina. A Bakhmut i blindati occidentali restano impantanati nel fango sotto il fuoco della Wagner

I blindati occidentali donati a Kiev restano impantanati nel fango a Bakhmut e sono facile bersaglio per i soldati della Wagner

Gli ucraini rimangano impantanati e tentano disperatamente di estrarre i mezzi cingolati dal fango, sotto il fuoco nemico. Questo costa inevitabilmente molti morti, come si intravede molto bene dal video. Le piogge prolungate infatti hanno reso impraticabili le poche vie sterrate ancora non completamente conquistate dai russi – che preveriscono monitorarle e tenerle sotto il fuoco d’artiglieria, appunto – e un militare con la telecamera del suo cellulare manda un messaggio: “Ricorda per cosa stiamo morendo qui, in modo che i tuoi figli vedano tutto questo”.