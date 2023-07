Ucraina, ancora bombardamenti russi nella notte: colpite le regioni di Kiev e di Sumy

La strategia di Mosca di sfiancare il nemico con attacchi dall’alto con droni e missili continua con il duplice obiettivo di fare esaurire le munizioni e di tenere i soldati di Kiev lontani dal fronte per proteggere la aree sotto attacco

Anche questa notte Kiev è stata oggetto di bombardamenti, le forze ucraine dicono di avere distrutto 13 dei 17 droni russi lanciati sul Paese. Lo riferisce l’aeronautica militare ucraina in un aggiornamento su Telegram. “Nella notte del 3 luglio 2023, le forze di occupazione russe hanno effettuato un altro attacco con droni iraniani ‘Shahed-136/131’ dalla direzione sud-est. In totale sono stati registrati 17 lanci. Nelle regioni meridionali, orientali e centrali, la difesa antiaerea ha funzionato e a seguito del combattimento antiaereo, 13 Uav d’attacco Shahed-136/131 sono stati distrutti”, ha scritto l’aeronautica di Kiev.

Anche otto aree urbane della regione di Sumy sono state bombardate dalle forze russe che hanno sparato oltre 110 colpi con vari tipi di armi. Lo ha riferito l’amministrazione militare del distretto di Sumy su Telegram. Secondo il post, la Russia ha bombardato le comunità di Bilopillia, Khotin, Krasnopillia, Yunakivka, Hlukhiv, Shalyhyne, Putyvl e Myropillia. Le forze russe hanno usato artiglieria e mortai per prendere di mira la comunità di Krasnopillia, danneggiando due residenze private.

La comunità di Bilopillia nella parte centrale di Sumy Oblast, che spesso soffre di più per i bombardamenti, è stata attaccata con esplosivi. Nella comunità di Putyvl, un’abitazione privata è stata distrutta e un’altra è stata danneggiata a seguito di un attacco di mortaio. Non sono state segnalate vittime a seguito del bombardamento. Sumy si trova al confine nord-orientale dell’Ucraina con la Russia. È stato l’obiettivo di bombardamenti e attacchi russi da quando parti del territorio sono state liberate dalle truppe russe all’inizio di aprile del 2022.