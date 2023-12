Ucraina attacca porto in Crimea: danneggiata una nave anfibia, abbattuti i due Su-24 di Kiev che hanno lanciato i missili

“Il nemico ha lanciato un attacco vicino a Feodosia nella Crimea russa, l’area del porto è stata transennata, un uomo è morto e una nave da sbarco anfibia è stata danneggiata”

Questa mattina un attacco missilistico delle forze armate ucraine a Feodosia, in Crimea, ha danneggiato la Novocherkassk, una nave da sbarco per assalto anfibio della Marina russa e ucciso una persona e ferite altre due. Lo ha detto il ministero della Difesa russo come riporta la TASS. Secondo il ministero, i due aerei da combattimento Su-24 dell’aeronautica ucraina che hanno attaccato Feodosia lanciando missili aviotrasportati, sono stati abbattuti a circa 125 chilometri a nord-est della città di Nikolayev. .

Oltre alla nave danneggiata, le finestre di sei edifici erano state frantumate e l’edificio della stazione ferroviaria è stato danneggiato, le autorità della Crimea hanno detto che una persona è stata uccisa e altre due sono rimaste ferite.