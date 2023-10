Ucraina. Attacchi russi a Kherson. Respinti diversi attacchi della controffensiva di Kiev che ha perso 30 equipaggi

Le forze armate russe si sono concentrate sulla regione di Kherson, dove un uomo è morto e rafforzano i campi minati nella regione di Zaporizhzhia. Respinti attacchi a Yuzhnodonetsk e Krasny Liman delle forze armate ucraine che hanno perso uomini e mezzi

Le forze russe hanno bombardato il villaggio di Antonivka, un sobborgo nord-orientale di Kherson, uccidendo un uomo di 50 anni. Lo ha riferito, stando a quanto riporta Kyiv Independent, il governatore della regione di Kherson, Oleksandr Prokudin il quale ha aggiunto che un attacco russo al villaggio di Kindyika ha ferito una ragazza di 11 anni. Tre donne anziane erano già rimaste ferite in un bombardamento avvenuto nello stesso villaggio . I bombardamenti russi hanno ferito 16 persone, compreso un bambino di 9 mesi, nell’oblast di Kherson, ha detto Prokudin. La regione di Kherson, parzialmente occupata, subisce regolari attacchi russi mentre le truppe d’invasione continuano a tenere il lato sinistro della regione del fiume Dnipro. Il 5 ottobre, un attacco russo contro Beryslav nell’oblast di Kherson ha danneggiato un ospedale e ferito due operatori sanitari.

Le unità del gruppo russo di truppe Vostok, hanno fermato diversi attacchi della fanteria delle forze armate ucraine in direzione di Yuzhnodonetsk, inoltre un gruppo di ricognizione è stato liquidato. Lo ha detto a RIA Novosti Oleg Chekhov, capo del centro stampa del gruppo Vostok. “Nella direzione di Yuzhnodonetsk, unità del gruppo di truppe Vostok, supportate dal fuoco di artiglieria, dall’aviazione e da sistemi pesanti di lanciafiamme, hanno respinto i tentativi di attaccare la fanteria nemica nelle direzioni di Nikolsky e Priyutnoye. Sono stati scoperti gruppi di fanteria nelle aree di Novodonetsk e Staromayorskoye e colpiti. Anche nella zona di Shelter, un gruppo di ricognizione delle forze armate ucraine è stato liquidato” – ha detto il portavoce russo.

Respinti dalle forze russe, anche cinque attacchi ucraini in direzione Krasny Liman con l’esercito ucraino che ha perso oltre 50 uomini. Lo ha dichiarato alla TASS il portavoce del gruppo russo di battaglia “Centro”, Alexander Savchuk.”Nella direzione di Krasny Liman, vicino a Torskoye e alla foresta di Serebryanskoye, l’azione del Battlegroup Center, gli attacchi dell’aviazione d’assalto e dell’esercito e il fuoco dell’artiglieria – ha dichiarato – hanno sventato e respinto gli attacchi dei gruppi d’assalto di due brigate meccanizzate ucraine e della 12esima brigata delle forze speciali ‘Azov’. Le forze ucraine hanno perso oltre 50 militari, Durante la battaglia di contro-batteria, sono stati scoperti e soppressi 30 equipaggi di artiglieria nemica. Il gruppo tattico dell’aviazione ha effettuato attacchi a quattro postazioni di comando e osservazione ucraine vicino all’insediamento di Serebryanka, nella DPR”, ha aggiunto.

Secondo un rapporto dell’Istituto per lo studio della guerra (ISW), le truppe russe hanno rafforzato i campi minati nei dintorni di Robotyny e Vervovy della regione di Zaporizhzhia, con l’obiettivo di bloccare le forze ucraine in aree del fronte lontane dalle loro aree di supporto. Secondo le fonti di ISW, le truppe russe hanno iniziato a minare le aree precedentemente sminate sulla linea Robotine-Verbove (da 10 a 18 km a sud-est di Orekhovo). Inoltre, le truppe russe hanno intensificato le operazioni offensive tattiche in diverse aree del fronte fuori dalla regione di Zaporizhzhia per allungare la difesa dell’esercito ucraino e deviare le forze dalla direzione meridionale.