Ucraina. Missili russi su Chernihiv: 17 morti e circa 60 feriti. Kharkiv rischia di diventare una seconda Aleppo

E’ salito a 17 il bilancio dei morti dell’attacco russo di questa mattina con tre missili Iskander a Chernihiv

Lo denuncia il sindaco della città nella regione settentrionale al confine con la Bielorussia. “Il nemico ha lanciato tre attacchi missilistici quasi nel centro della città. Ci sono civili uccisi e molti feriti. I soccorritori stanno lavorando”, ha detto in un comunicato il governatore Vyacheslav Chaus. Il centro amministrativo della regione si trova a circa 145 chilometri a nord della capitale Kiev e prima della guerra aveva una popolazione di circa 285.000 persone. La città è stata gravemente danneggiata quando i carri armati russi sono entrati in Ucraina dal territorio bielorusso nel febbraio 2022.

Il bilancio provvisorio dell’attacco russo di questa mattina a Chernihiv è di 17 morti e oltre sessanta feriti tra cui tre bambini. Tra le vittime l’agente di polizia Alina Nikolayets, 25 anni, uccisa da una scheggia, mentre due persone sono morte in ospedale, riferisce il Servizio statale di emergenza dell’Ucraina. I civili feriti sono stati portati negli ospedali della città e il capo dell’ospedale regionale ha esortato i residenti a donare il sangue in televisione.

Il bombardamento ha distrutto un edificio di otto piani, quattro condomini, un ospedale, una scuola e diverse automobili. Le autorità ritengono che potrebbero esserci persone sotto le macerie. “È probabile che ci siano ancora persone intrappolate sotto le macerie di un edificio parzialmente distrutto”, hanno detto i soccorritori.

Il sindaco facente funzioni, Oleksandr Lomako, ha detto che tre esplosioni hanno squarciato una zona trafficata della città poco dopo le 9 del mattino ora locale. “Purtroppo la Russia continua a praticare attività terroristiche contro i civili e le infrastrutture civili, come confermato da questo attacco a Chernihiv”, ha dichiarato Lomako alla TV ucraina. La Russia ha effettuato l’attacco con tre missili da crociera Iskander, secondo il commento del governatore regionale Vyacheslav Chaus all’emittente pubblica ucraina Suspilne.

A Kharkiv, la seconda città più grand dell’Ucraina, la situazione è disperata e rischia di diventare “una seconda Aleppo”. A meno che i politici statunitensi non votino a favore di nuovi aiuti militari per aiutare l’Ucraina a ottenere le difese aeree e contrastare gli attacchi russi a lungo raggio.

Lo ha detto il sindaco della città nell’Ucraina orientale Igor Terekhov al Guardian . Terekhov ha detto che la Russia ha cambiato tattica per cercare di distruggere lle infrastrutture elettriche della città e terrorizzare i suoi 1,3 milioni di residenti colpendo le aree residenziali, con le persone che subiscono interruzioni di corrente non programmate per molte ore di seguito. Il sindaco della seconda città dell’Ucraina ha affermato che il pacchetto di aiuti militari statunitensi da 60 miliardi di dollari, attualmente bloccato al Congresso è di “fondamentale importanza”. “Abbiamo bisogno di questo sostegno per evitare che Kharkiv diventi una seconda Aleppo”, ha detto Terekhov, riferendosi alla città siriana pesantemente bombardata dalle forze governative russe e siriane al culmine della guerra civile nel Paese dieci anni fa.