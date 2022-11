Ucraina, pioggia di missili russi: “100 missili lanciati oggi”. Sindaco Kiev: “Metà città al buio”

Zelensky detta le sue 10 condizioni per la fine della guerra, Lavrov: ‘Proposte inaccettabili’ e Mosca bombarda a tappetto tutta l’Ucraina

Zelensky fa la voce grossa e per la fine della guerra, detta 10 condizioni alla Russia, che poco dopo invia la risposta per “via aerea”: oltre 100 missili distribuiti su tutto il territorio ucraino. A darne notizia è l’Ukrainska Pravda che riporta le parole di Yuriy Ignat, capo dell’Aeronautica Militare delle Forze Armate ucraine, che ha reso noto che oggi “gli invasori russi hanno lanciato un centinaio di missili contro l’Ucraina, superando così il massiccio attacco missilistico del 10 ottobre, quando gli invasori lanciarono 84 missili contro l’Ucraina”. L’Ukrainska Pravda aggiunge: “Questo è un massiccio attacco missilistico. Le infrastrutture critiche sono il loro primo obiettivo. Ma, sfortunatamente, i missili hanno colpito anche edifici residenziali”.

Attacchi missilistici russi con esplosioni sono segnalate a Kiev dove, – come ha reso noto il sindaco della capitale su Telegram – almeno la metà dei cittadini è rimasta senza elettricità per black out di emergenza. Missili sono caduti anche a Kharkov, Sumy, Odessa e in altre regioni. A Kharkov la metropolitana ha temporaneamente sospeso il servizio e in alcune altre zone – come riporta la Tass – è saltata la corrente, mentre Zhitomir è rimasta senza elettricità e acqua. Colpite anche la regioni di Chernihiv e di Mykolaiv.

Esplosioni e raid sono state segnalati anche a Leopoli dove i missili – secondo quanto reso noto su Telegram dal governatore Maksym Kozytskyi – hanno colpito “infrastrutture energetiche critiche”, che hanno causato l’interruzione dell’elettricità e del segnale per la telefonia mobile. Di danni alle “infrastrutture critiche” ha parlato anche il sindaco di Kharkiv Ihor Terekhov. “Al momento non ci sono informazioni sulle vittime. A causa dei danni alla struttura, ci sono problemi con l’alimentazione elettrica. Interrotto il trasporto elettrico a terra, la metropolitana”. Sempre a Kharkiv, secondo quanto hanno riferito, le autorità locali hanno invitato i residenti a scendere nei rifugi.

Infine il media ucraino Strana, riferisce di esplosioni udite nella città di Krivoy Rog nella regione di Dnepropetrovsk, nelle regioni di Cherkassy e nella regione di Khmelnitsky.