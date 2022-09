Ucraina. Putin: “Vogliamo fine conflitto, Kiev non vuole negoziare”, ma Kadyrov invita all’automobilitazione: “Ogni regione crei battaglione di volontari”

Non è la prima volta che questo accade. Il presidente Vladimir Putin ha affermato al vertice Sco di Samarcanda che la Russia vuole far finire il conflitto in Ucraina “il prima possibile”, ma è Kiev che “rifiuta i negoziati”. Un posizione tenuta anche nei giorni scorsi dal Ministro degli Esteri Lavrov.

Di tutt’altro avviso pare però essere il leader ceceno Ramzan Kadyrov che oltre ad aver dichiarato più volte di “non voler trattare con i nazisti ucraini” adesso si appella ai leader regionali della Federazione Russa per la mobilitazione e la creazione di battaglioni di volontari da mandare in Ucraina.

“La Russia è uno Stato federale in cui ogni regione può assumere iniziative e una di queste dovrebbe essere l’auto-mobilitazione”, ha scritto Kadyrov su Telegram. “Non c’è bisogno di attendere che il Cremlino dichiari la legge marziale, ogni leader regionale è in grado di addestrare e assumere almeno un migliaio di volontari. Potremmo avere un contigente militare di 85mila uomini, quasi un esercito”.