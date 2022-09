Va in vacanza e lascia il cane sul balcone sotto il sole senza cibo e acqua: salvato dai vicini

Parte per le vacanze e lascia il suo cane sul balcone da solo senza cibo e acqua: i condomini chiamano le guardie zoofile che salvano il meticcio e convocano il proprietario che li aggredisce

È accaduto in un condominio di Roma. Il proprietario di un cane di taglia media decide di andare in vacanza in vacanza e lo lascia da solo in casa chiuso sul balcone.

Il povero animale rimane per giorni al caldo, sotto il sole cocente senza né cibo né acqua fortunatamente i vicini di casa, affacciandosi dai propri balconi hanno visto la sofferenza del cane e a turno, calandogli a sopra acqua e cibo l’hanno e salvato da morte certa. Per il caldo, invece, non hanno potuto fare niente e le condizioni dell’animale, giorno dopo giorno sono peggiorate, così i condomini hanno allertato le guardie zoofile ambientali Norsaa di Roma.

“I nostri operatori allertati per un cane estremamente magro su un balcone da giorni. Arrivati sul posto ed effettuate le indagini di rito sono risaliti al proprietario dell’immobile”, che poco dopo li ha raggiunti. “All’arrivo sui luoghi, la persona è stata aggredita verbalmente da alcuni vicini ed è stato necessario l’intervento dei carabinieri che con la loro proverbiale attenzione hanno mitigato gli animi e agevolato le operazioni. Il cane, dalle informazioni acquisite pare fosse verosimilmente in casa da solo da diversi giorni, senza cibo e senza acqua e veniva alimentato dai vicini calando del cibo dal balcone. La persona è stata identificata e denunciata mentre il cane posto sotto sequestro giudiziario è stato affidato alle cure del canile rifugio della Muratella”. Il povero animale ora si trova alla Muratella dove viene curato con amore.