VIDEO – Un uomo vestito da Babbo Natale si arrampica sul balcone di un edificio di 24 piani e cade nel vuoto 

Vestito da Babbo Natale voleva fare una sorpresa ai bambini: si arrampica nel balcone di un condominio e cade nel vuoto per 24 piani

Il drammatico incidente è accaduto in Russia, La vicenda, catturata in un video virale, ha lasciato attoniti gli spettatori: un Babbo Natale nel tentativo di portare gioia e festosità natalizia, ai bambini, si è arrampicato sulle pareti esterne dell’edificio, ma la situazione da festosa si è trasformata in tragica quando è caduto nel vuoto.

Il video dell’incidente è diventato virale sui social media, suscitando reazioni di sgomento e preoccupazione. Le autorità russe hanno avviato un’indagine sull’incidente per comprendere le circostanze che hanno portato alla caduta dell’uomo travestito da Babbo Natale. L’attenzione si concentra sulla valutazione della sicurezza dell’impresa e sulle eventuali responsabilità anche di terzi soggetti coinvolti nell’azione.