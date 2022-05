Vittoria (RG), 37enne accoltellata davanti al figlio: muore durante il trasporto in ospedale. Indagano i carabinieri

Una donna di trentasette anni è stata uccisa a coltellate pare davanti al figlioletto. Indagano i carabinieri

L’omicidio è avvenuto intorno alle 13,40 tra la via Adua e via Tenente Alessandrello, nella zona della parrocchia del Santissimo Rosario a Vittoria, in provincia di Ragusa. La vittima è Bruna Muca Halla, di 37 anni, albanese, ma residente a Vittoria con il marito connazionale e i due bambini, un maschietto e una femminuccia. Quando è avvenuta l’aggressione il marito della donna, che in questo momento viene interrogato dai carabinieri, era al lavoro.

La dinamica è ancora tutta da chiarire, qualcuno ha visto la donna ferita accoltellata in strada ed ha dato l’allarme. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 con medici e paramedici che hanno trovato la 37enne a casa già in un lago di sangue in condizioni gravissime ed hanno tentato una disperata corsa all’ospedale Guzzardi di Vittoria. Purtroppo la donna è deceduta durante il tragitto.

Le indagini sono condotte dai Carabinieri della compagnia di Vittoria, che stanno procedendo alla verifica di eventuali telecamere di videosorveglianza che possano aver ripreso l’omicidio. Secondo alcuni testimoni l’assassino sarebbe un uomo giovane, magro e alto. I carabinieri, titolari delle indagini, hanno sentito a lungo il figlio della vittima che avrebbe assistito al delitto. Le telecamere di videosorveglianza nei pressi del luogo del delitto sono numerose e dunque l’assassino potrebbe avere le ore contate.