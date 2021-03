Vittoria (RG). Si schianta con l’auto contro un muro: perde la vita un giovane di 25 anni. Inutili i soccorsi

Un incidente mortale si è verificato nelle tarda serata di ieri nel ragusano, un giovane di 25 anni ha perso la vita in un incidente autonomo

È accaduto intorno alle ore 21,40 di ieri sera, nei pressi del locale Malibù Park, sulla provinciale Scoglitti – Vittoria, in provincia di Ragusa. La vittima è Giovanni Di Stefano un 25enne di Vittoria. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un incidente autonomo, il giovane viaggiava su un Fiat Fiorino, quando per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro il muro che delimita la carreggiata, per poi ribaltarsi. Nell’urto il 25enne sarebbe sbalzato fuori dall’abitacolo riportando gravissime ferite.

Sul posto sono arrivati gli uomini del 118 che hanno trasportato il giovane all’ospedale Guzzardo della città, dove però, a seguito delle gravi lesioni riportate, poco dopo l’arrivo è deceduto.

I rilievi per determinare la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Municipale.