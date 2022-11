Elezioni midterm, dopo 9 giorni di spoglio i repubblicani hanno ufficialmente la maggioranza alla Camera

Dopo nove giorni di spoglio dal voto nelle elezioni di ‘midterm’, i Repubblicani g razie al successo in California del candidato Mike Garcia, hanno ufficialmente conquistato la maggioranza alla Camera

Un risultato che già era dato per possibile, ma ora è certo, che rende il programma del presidente Biden difficile da attuare ed infatti il capo della Casa Bianca si dice subito disponibile a lavorare con i repubblicani. I democratici, con la vittoria del candidato Mike Garcia in California, raggiungono quota 218 dei 435 seggi che compongono l’aula. Al conteggio finale mancano ancora sette seggi da assegnare ed in questo momento i conservatori sono in vantaggio in tre, mentre i restanti quattro potrebbero andare ai Democratici. Se i risultati parziali verranno confermati, il Gop potrà contare su 221 seggi contro i 214 dei liberal.

Con la vittoria alla Camera, i repubblicani hanno la certezza di riequilibrare il Congresso visto che i Democratici hanno mantenuto il controllo del Senato, anche se qui manca ancora un seggio, che si deciderà al ballottaggio in programma il 6 dicembre in Georgia, con il democratico Raphael Warnock contro lo sfidante, il candidato trumpiano e ex stella della Nfl di football Herschel Walker.

Infine c’è il problema Nancy Pelosi, che dovrà lasciare il posto di speaker a Kevin McCarthy, già indicato dal suo partito come futuro Speaker e che ha già esultato su Twitter: “I Repubblicani hanno ufficialmente ripreso la Camera del popolo. Gli americani sono pronti per una nuova direzione e i Repubblicani della Camera sono pronti a darla”. A Nancy Pelosi non resta che decidere se passare al ruolo di leader di minoranza o lasciare il Congresso per andare a ricoprire il ruolo di ambasciatore in Italia, posto che Biden ha tenuto finora libero, proprio in attesa dei risultati ufficiali.