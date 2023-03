Francia. Decima giornata di mobilitazione contro riforma pensioni in migliaia in piazza: 27 gli arresti

Le proteste in Francia contro la riforma delle pensioni non si placano. Ancora scontri tra manifestanti e polizia che hanno arrestato 27 persone

Una nuova giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni, la decima, che ha coinvolto decine di migliaia di persone in tutta la Francia. La protesta contro la riforma delle pensioni voluta dal governo, non conosce tregua e i numeri dell’adesione sono sempre altri, i 740mila manifestanti secondo il ministero dell’Interno e oltre 2 milioni secondo il sindacato Cgt. In serata, al termine del corteo a Parigi, ci sono stati nuovi scontri tra manifestanti e forze dell’ordine che hanno arrestati 27 persone .