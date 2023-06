Immigrato tenta di rapire una bambina, la nonna la difende e viene picchiata: ecco il video ripreso da una telecamera

Un video postato su Twitter dal prefetto delle regioni Nouvelle-Aquitaine e Gironda, in Francia, mostra un immigrato che tenta di rapire una bambina e aggredire violentemente la nonna che la salva

Le telecamere di sicurezza hanno immortalato l’immigrato di colore mentre aggredisce con “rara violenza” (come ha scritto su twitter il prefetto della Regione) la nonna di 73 anni mentre difende la nipotina di 7 anni mentre stanno entrando nella loro abitazione.

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 19 giugno, a Cours de la Martinique, a Bordeaux. Nel filmato si vede una bimba di soli 7 anni rincasare insieme alla nonna che fortunatamente si accorge della presenza dell’ individuo sospetto e percendone il pericolo, cerca di far entrare frettolosamente la bambina in casa, seguendola subito dopo, ma con uno scatto repentino il soggetto, un uomo di colore, le raggiunge e spinge con forza il portone d’ingresso per entrare. Una violenza immane, la sicurezza della casa violata in un istante.

Il soggetto fa irruzione prima che la nonna sia riuscita a chiudere a chiave la porta, afferra la 73enne e la nipotina e le trascina di nuovo in strada. Poi, dopo aver gettato la donna a terra, si avventa sulla piccola e cerca di portarla via. La bambina riesce fortunatamente a divincolarsi e a fuggire, tornando al sicuro fra le braccia della nonna, mentre il rapitore si allontana in fretta dalla zona.

Grazie al video registrato dalle telecamere di sicurezza la polizia in breve tempo ha arrestato il colpevole, già noto alla polizia e con una ventina di precedenti penali alle spalle. L’uomo, Brahima B., come riporta Le Parisien, sarebbe nato a Bordeaux, in Francia, nel luglio 1993. era fuggito a bordo di una Renault Clio nera, ma è stato rintracciato e ammanettato dopo una colluttazione. È accusato di invasione domestica, tentato rapimento e reclusione forzata, violenza contro una persona vulnerabile e un minore di 7anni.

Nonna e nipote stanno bene ma l’aggressione ha creato molto scalpore in Francia, dove diversi leader dell’estrema destra hanno reagito prontamente al video. “Immagini insopportabili dell’aggressione a una nonna e alla sua nipotina. Offro loro il mio pieno sostegno”, ha scritto l’ex sindaco di Bordeaux, Nicolas Florian, chiedendo “la più severa risposta penale”. Il video e le dichiarazioni di un testimone hanno consentito un arresto molto rapido”, ha spiegato il prefetto, che ha voluto denunciare “questo atto intollerabile” e auspicare “che venga fatta chiarezza al più presto”.