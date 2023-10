Israele nella notte ha lanciato il più violento attacco a Gaza. Hamas: “Ora non è più possibile nessun negoziato”

Per gli abitanti Gaza quello di questa notte è stato il più violento attacco dall’inizio della guerra e Israele ha anche annunciato che non ci sarà nessun cessate il fuoco. Hamas risponde: “Nessun negoziato dopo intensificazione raid Israele”

I residenti civili della Striscia di Gaza, vero bersaglio delle forze israeliane, hanno riferito che gli attacchi di questa notte sono stati i peggiori dall’inizio della guerra. Ci sono stati bombardamenti incessanti nella parte orientale della Striscia di Gaza, principalmente nella zona settentrionale da Jabaliya a Beit Lahia e Beit Hanun, ma anche a est di Deir al -Balah nel centro della Striscia di Gaza e Khan Yunis nel sud.

Al momento si sa quante donne e bambini siano rimaste uccise o ferite negli attacchi, riferisce Haaretz, perché i collegamenti con le équipe mediche sono stati interrotti a causa dei danni alla rete Internet nella Striscia. Inoltre, le squadre non sono riuscite a raggiungere le aree bombardate dalle Forze di difesa israeliane a causa dell’intensità degli attacchi.

Nonostante la carneficina Isreaele è irremovibile: “Respingiamo apertamente lo spregevole appello dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite al cessate il fuoco. Israele intende eliminare Hamas proprio come il mondo ha affrontato i nazisti e l’Isis”, ha scritto su ‘X’ il ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen, nonostante l’Onu ha approvato una risoluzione per una tregua a Gaza.

Dal lato opposto Hamas fa sapere che dopo i raid di questa notte, con Israele “Nessun negoziato sarà possibile”, chiudendo qundi alla possibilità di rilascio dei prigionieri. “Ci sono stati colloqui e ci sono stati sforzi politici per raggiungere un accordo su un potenziale cessate il fuoco e scambio di prigionieri. Ma dopo che Israele ha intensificato i bombardamenti non ci sono negoziati in corso”. Lo ha detto ad Al Jazeera il portavoce di Hamas Osama Hamdan aggiungendo che gli israeliani “vogliono isolare Gaza dal mondo per commettere i loro crimini in profondo silenzio. Sono preoccupati per ciò che potrebbe accadere sul campo e stanno affrontando una resistenza molto forte”.

Hamas, secondo l’agenzia palestinese Maan citata dall’agenzia russa Tass, ieri aveva annunciato una proposta di negoziato che prevedeva una tregua di qualche giorno e il rilascio dei suoi sostenitori nelle carceri israeliane in cambio di 100 ostaggi israeliani detenuti nella Striscia di Gaza. Tutto cancellato.