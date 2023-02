La guerra arriverà anche in Moldavia? La NATO la sta armando contro la Russia, civili già scappano

Già arrivano video di civili che scappano dalla Moldavia, mentre Mosca teme provocazioni da parte ucraina e la NATO parla apertamente di supportare Chisinau come ha già fatto con Kiev

Colonna di auto in fuga dal confine Moldavo

“Siamo preoccupati dalle sfide che sta affrontando la Moldavia”. Un classica frase di rito che cela quello che pare sempre più vicino: l’apertura di un secondo fronte di guerra indiretta tra NATO e Russia in Europa.

A “proccuparsi” per le “sfide” della Moldavia è oggi infatti il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, che in conferenza stampa ha precisato che il paese ex sovietico: “E’ un alleato stretto della Nato, abbiamo firmato un’intesa per rafforzare la nostra partnership e abbiamo deciso di sostenere lo sviluppo di capacità di difesa su misura per aiutare il Paese.

Accogliamo gli sforzi per supportarla anche dai nostri alleati, singoli o in formato Ue. E’ importante sostenere il prima possibile i Paesi più vulnerabili di fronte all’aggressione”.

Dunque la guerra regionale che doveva rappresentare il conflitto ucraino sembra ormai destinata a raggiungere il formato continentale con l’apertura del fronte moldavo-transinistriano tra NATO e Russia. A questo punto, se la crisi moldava non dovesse disinnescarsi, c’è da chiedersi prima quanto ci vorrà per riaccendere il Kosovo e poi quanto ci vorrà prima che il conflitto si spinga fino all’Europa dell’Unione, in un effetto domino che pare voglia a tutti i costi trasformarsi in guerra mondiale.

Ricordiamo che solo ieri Mosca aveva avvertito di aver intercettato movimenti ucraini che sarebbero volti a creare una provocazione armata in Transinistria. Intanto arrivano già video di colonne di auto al confine che lasciano la Moldavia, purtroppo e tristemente, sono scene già viste nella storia recente.