Malore improvviso mentre è alla guida del camion: 40enne muore in ospedale. Lascia moglie e 2 figlie piccole

Un forte mal di testa improvviso mentre è alla guida e un’autotrasportatore padre di due figlie piccole muore a 40 anni



La tragedia si è consumata mercoledì scorso, quando un forte mal di testa ha colpito Andrea Naliato, 40enne residente a Arre, nel padovano, mentre era alla guida del suo camion. Poi la corsa in ospedale a Padova, dove i medici non hanno potuto fare nulla. Un’emorragia cerebrale non ha dato scampo ad Andrea. La famiglia – che ha autorizzato la donazione degli organi – lo ricorda sulle pagine di cronaca locale: “Giovane marito e padre di due bimbe, ha accusato un forte mal di testa mentre era alla guida del suo camion”.

Questi i fatti. Nel pomeriggio di mercoledì, la moglie Silvia ha sentito il marito lamentarsi ad alta voce per un dolore lancinante alla testa. La donna ha capito la gravità della situazione ed ha allertato il Suem 118: i sanitari hanno caricato l’uomo in ambulanza e trasportato subito a Padova, ma i danni dell’emorragia cerebrale erano troppo gravi. “É successo tutto in pochi attimi” racconta la moglie che su Facebook si lascia andare a uno struggente ricordo di Andrea e di una storia d’amore lunga 12 anni. Grande lo sgomento a Conselve, paese natale di Andrea, dove vivono i genitori. Naliato, che stava preparando con i coetanei del paese la festa dei quarantenni, era una persona sana, dal fisico asciutto. Era anche donatore di sangue da tanti anni.