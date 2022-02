Mazara. Malore improvviso: muore l’avvocato Claudia Ingraldo, lascia il marito e due figli adolescenti

Un malore improvviso ha stroncato la vita dell’avvocato Claudia Ingraldo, moglie del co-titolare della società A29. Lascia il marito e due figli adolescenti



Claudia Ingraldo 48enne di Erice, è morta stroncata da in malore improvviso. La donna a Mazara del Vallo era molto conosciuta, sia per la sua professione di avvocato, ma anche per essere la moglie dell’imprenditore Michele Bianco, co-titolare della società A29 di Mazara.

Tanti i messaggi di cordoglio pervenuti alla famiglia, in tutti emerge lo stupore per la morte improvvisa di una giovane donna. “Come primo cittadino ma anche a titolo personale, – scrive il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci – mi sento di interpretare il comune sentimento di cordoglio che è acuito dalla sorpresa e dallo sconforto per una giovane vita spezzata improvvisamente a causa di un malore, che lascia un vuoto incolmabile tra i suoi cari e tra chi ha avuto il piacere di conoscerla. Un evento tragico che deve farci riflettere anche sulla precarietà dell’esistenza umana e sul bisogno di dare il giusto valore alla vita ed alle relazioni sociali. Al marito Michele Bianco, apprezzato imprenditore e co-titolare della società A29, ai figli ed ai familiari esprimiamo i sentimenti di cordoglio e vicinanza”.