Messina. Pitbull azzanna bimba di 3 anni: sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, è gravissima

Tragedia in Sicilia, una bimba di tre anni è stata azzannata da un pitbull: sottoposta nella notte ad un delicato intervento chirurgico, è gravissima

La tragedia è accaduta nella serata di ieri lunedì 6 marzo a Rodì Milici, piccolo centro in provincia di Messina. Secondo quanto ricostruito, un cane di razza pitbull di proprietà di un parente, ha aggredito e azzannato una bimba di tre anni. Subito soccorsa la piccola, a causa delle gravi ferite riportate, è stata trasportata in elisoccorso al Policlinico di Messina dove è stata ricoverata in codice rosso.

Qui i medici hanno riscontrato ferite alla testa e la frattura di una vertebra cervicale, una situazione grave in conseguenza della quale la bambina nella notte è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Ad eseguire l’intervento è stata un’équipe composta da un neurochirurgo, un otorino e un oculista. Le sue condizioni sono considerate molto serie e la piccola è ricoverata in terapia intensiva pediatrica. La prognosi è riservata.

Sulla vicenda i magistrati della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto hanno aperto un fascicolo d’inchiesta e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e individuare eventuali responsabilità.