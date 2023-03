Moldova, crisi energetica. Partito Shor protesta in strade di tutto il Paese: “Governo deve pagare bollette ai cittadini”

Domenica scorsa i manifestanti avevano dato un ultimatum al governo ed alla presidente Maia Sandu, un termine entro il quale accogliere le richieste dei manifestanti che protestano in Moldavia dall’estate dello scorso anno

La leader dell’opposizione moldava Marina Tauber, vicepresidente del partito Shor

Continuano le proteste antigovernative in Moldavia, contro il nuovo governo e la Presidente Maia Sandu. I manifestanti del Partito Şor stanno protestando per le strade di Chisinau, capitale della Moldavia e in molti altri centri distrettuali “attraversano continuamente le strisce pedonali” così da bloccare e rendere difficile la circolazione dei mezzi.

L’ennisima protesta che questa volta non ha coinvolto solo la capitale, ma tutto il Paese ex sovietico, è dovuta al fatto che il Governo non ha rispettato l’ultimatum annunciato alla protesta di domenica scorsa in cui si chiedeva di pagare le bollette invernali ai cittadini.

Della protesta avevamo già parlato ed è dovuta agli enormi aumenti che il costo dell’energia in Moldavia ha dovuto subire. I manifestanti lamento di non poter pagare le bollette e che il generalizzato aumento del costo della vita sta costrigendo molti moldavi ad emigrare per poter sopravvivere.

Il partito Shor ha inoltre chiesto più volte le dimissioni del Governo e della Presidente della Moldavia Maia Sandu, filo-atlantista che ha accusato i manifestanti di essere filo-russi. Il partito Shor così come molti altri partiti di opposizione ritengono il governo e la presidente i responsabili della crisi economica ed energetica del paese, accusando inoltre la classe dirigente di corruzione e ruberie.

La polizia moldava sta cercando adesso di arginare le proteste, decine e decine i video che arrivano oggi dalle strade moldave. In passato la polizia moldava non ha esitato a caricare i manifestanti pacifici e sembra che anche oggi le tensioni con la polizia non stiano mancando, stando a quanto si vede dal video sopra.