Papa Francesco dimesso dall’ospedale, il chirurgo: “Sarà più forte. Potrà viaggiare meglio di prima senza disagi”

Papa Francesco dopo 10 giorni di degenza è uscito all’ospedale e sorridendo prima di salire in auto ha salutato la folla che lo attendeva fuori. Il chirurgo: “Sarà più forte. Potrà viaggiare più e meglio di prima perché non ha più disagi”

Il Pontefice è stato dimesso dall’Ospedale Gemelli di Roma ed è tornato in Vaticano, nella residenza di Santa Marta, dopo essersi fermato a Santa Maria Maggiore per pregare. Francesco era stato ricoverato il 7 giugno scorso per un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi, che ha avuto un esito positivo. L’ultimo bollettino medico dice che “Il decorso clinico prosegue regolarmente. Gli esami ematochimici risultano nella norma”.

Prima di fare rientro nella residenza di Santa Marta, poco dopo le 10 circa, Papa Francesco si è fermato per una breve visita privata alla suore dell’Istituto Maria Santissima Bambina, riunite per il loro capitolo generale. Arrivato in vaticano il Pontefice è sceso dalla Fiat 500 Papale senza bisogno di aiuto e si è poi seduto sulla sedia a rotelle e si recato nella Cappella Paolina per pregare davanti all’icona della Vergine Salus Populi Romani, dove è solito recarsi prima e dopo i viaggi apostolici. Anche all’ingresso del Vaticano diversi turisti e fedeli hanno accolto con calore il Papa che ha risposto salutando con la mano dal finestrino dell’auto.

La Sala Stampa vaticana ha poi comuncato che per salvaguardare il recupero post operatorio di Papa Francesco, l’Angelus di domenica e le udienze dei prossimi giorni sono confermati, salvo l’udienza generale di mercoledì 21 giugno, che è annullata. “Il Papa sta bene. Sta meglio di prima”. Così Sergio Alfieri, il chirurgo del Gemelli che ha operato Papa Francesco. Ai giornalisti che hanno atteso l’uscita del Pontefice, il medico ha confermato che Francesco ora “potrà affrontare i viaggi meglio di prima perché non ha più i disagi che aveva prima”.