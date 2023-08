Peskov: New York Times ha interpretato male le mie parole sulle elezioni del 2024 che “Putin sarà rieletto con oltre il 90% dei voti”

Il portavoce del Cremlino ha dichiarato ieri alla TASS che il New York Times ha interpretato male le sue parole sulle imminenti elezioni presidenziali in Russia nel 2024, dove Putin sarà rieletto con oltre il 90% dei voti

Domenica scorsa il New York Times in un articolo scritto da Roger Cohen, ha scritto che Peskov ha affermato che le elezioni presidenziali in Russia “non sono realmente democrazia, sono costose burocrazie” e che “Putin sarà rieletto l’anno prossimo con oltre il 90% dei voti”.

“L’autore dell’articolo ha interpretato [le mie parole] in un modo assolutamente sbagliato”, ha detto Peskov alla TASS, confermando di aver incontrato e parlato con questo giornalista e una delle sue domande riguardava le prossime elezioni. “E la risposta è stata la seguente: il livello di consolidamento attorno al presidente è assolutamente senza precedenti e si può dire già ora che se si candida [per la presidenza], sarà rieletto a stragrande maggioranza, e l’elezione – teoricamente – solo comportare spese inutili”, ha detto l’addetto stampa del Cremlino.

Peskov precisa di avere detto al giornalista che le elezioni presidenziali si terranno in Russia nel marzo 2024 e che Putin ha il diritto di candidarsi per un altro mandato ma non ha ancora annunciato i suoi piani elettorali.