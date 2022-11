San Cataldo (CL). Il barbecue prende fuoco: un ragazzo morto e due finiscono in ospedale ustionati 

Volevano passare un paio d’ore in allegria mangiando della carne arrostita sulla brace, ma la serata si è trasformata in tragedia

E’ accaduto in contrada Vassallaggia a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Secondo quanto ricostruito, tre ragazzi si erano riuniti per cena per mangiare della carne arrostita, ma mentre accendevano il fuoco, per cause ancora da accertare, una fiamma li ha raggiunti. Tutti e tre sono rimasti ustionati, uno di loro, Alessandro Tomasella, di 21 anni, è morto all’ospedale di Catania dove era stato trasportato con un’ambulanza del 118. Gli altri due, S. M. di 56 anni, e R. M. di 22, sono ustionati ma non in maniera grave.

Le indagini sull’incidente casalingo sono condotte dai carabinieri che già questa mattina sentiranno i due amici della vittima che sono stati subito dimessi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.