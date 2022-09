Valanga Centrodestra: raggiunge il 44,5%, FdI è il 1° partito col 26,4%. Luigi Di Maio è fuori dal Parlamento

Il centrodestra è un fiume in piena, vince nella stragrande maggioranza dei collegi uninominali di Camera e Senato e raggiunge il 44,5% dei voti. FdI è primo partito al 26,4%, Lega al 9%, Forza Italia all’8,2%



Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni traina il centrodestra che vince le elezioni politiche 2022 raggiungendo il 44,5% dei voti, sette punti in più rispetto al 37,5% del 2018. La coalizione composta da FdI, Lega, Fi e Noi moderati si aggiudica quasi tutti collegi uninominali di Camera e Senato e si avvia a governare con una maggioranza ampia e solida, con Giorgia Meloni che dovrebbe diventare la prima donna premier dell’Italia.

La vittoria del centrodestra è dovuta all’exploit di Fratelli d’Italia che passa dal 4,3% del 2018 al 26,4% di oggi compensando ampiamente i mezzi flop di Lega e Forza Italia che dimezzano i voti presi nelle passate consultazioni. Salvini partiva dal 17,6% e si ferma al 9%, mentre FI dal 14,4% oggi è all’8,2% e Noi moderati potrebbe non superare l’1%. Da notare che Fratelli d’Italia oggi ha il doppio dei voti della Lega anche in regioni come la Lombardia e il Veneto.

La vittoria del centrodestra poggia sui collegi uninominali vinti quasi tutti, quelli andati al centrosinistra sono pochissimi: Torino centro, Milano centro, Bologna, Imola, Firenze.

Nei collegi uninominali si è misurata la “forza” dei leader. Meloni, Berlusconi e Lupi vincono i loro collegi di L’Aquila Camera, Monza Senato e Lecco Camera con ampio margine. Il verde Bonelli è in testa a Imola Camera. Calenda è solo terzo nel collegio di Roma centro Senato, mentre Bonino è seconda a Roma centro Senato e rischia di non entrare in Parlamento se la lista +Europa non supererà il 3% dei voti nazionali. Letta, Salvini, Fratoianni, Conte e Renzi non hanno corso nell’uninominale. La lista ‘De Luca sindaco d’Italia’ vince nel messinese. M5s prevale nel napoletano, nel palermitano e a Foggia.

Vediamo il campo degli sconfitti.

La lista ‘Pd-Italia Democratica e Progressista’ è al 19,3%. Cresce +Europa che passa dal 2,4 al 3% e Luigi Di Maio con Impegno civico arriva appena lo 0,5% e resta fuori dal Parlamento sconfitto dal pentastellato Sergio Costa nel collegio di Napoli Fuorigrotta Camera. La lista Azione-Iv, non presente nel 2018, ottiene il 7,7%.

Complessivamente la colazione di centrosinistra, composta da Pd, Alleanza Verdi Sinistra, +Europa, Impegno civico, si ferma al 26,5%, nel 2018 il centrosinistra con Leu ottennero il 25,7%.

Il Movimento 5 Stelle che correva da solo, argina il previsto dimezzamento e ottiene il 15% dei voti vincendo in oltre dieci collegi uninominali del sud, soprattutto nel napoletano, nel palermitano e a Foggia. Un buon risultato ma lontano dal 32,2% del 2018.