Zelensky torna dagli Usa con un “contentino” di 325 milioni di dollari in armi, McCarthy gli blocca aiuti per 24 miliardi

A parte le dichiarazioni di facciata, Zelensky torna dalla sua visita a Washington deluso per il nuovo pacchetto di soli 325 milioni di dollari, con la certezza che per quest’anno non avrà altri aiuti e con lo smacco di essergli stato negato di parlare alle Camere



Il presidente Ucraino partito da Kiev con una lunga lista di richiete, forse non si aspettava un atteggiamento così negativo da parte dello speaker della Camera americana, il repubblicano Kevin McCarthy, che gli ha detto senza troppi giri di parole che esclude di mettere nell’agenda l’approvazione di un pacchetto da 24 miliardi di dollari di aiuti all’Ucraina entro la fine dell’anno, come chiesto da Joe Biden. Se ne riparlerà forse nel 2024.

“Abbiamo i nostri problemi fiscali di cui occuparci”, ha dichiarato McCarthy aggiungendo che “Ci sono 10.000 persone che hanno appena attraversato il confine e il presidente pensa solo all’Ucraina”. Ma non basta, McCarthy, che ha descritto il suo incontro con Volodymyr Zelensky “positivo e produttivo”, ha respinto la richiesta del presidente ucraino di tenere un discorso al Congresso in sessione congiunto, perché “convocare gli eletti sarebbe stata una perdita di tempo”. Più che uno schiaffo, appare un calcio negli stinchi.

Zelensky comunque non è andato via con le mani vuote, il dipartimento di Stato americano ha annunciato l’invio di un nuovo pacchetto di armi all’Ucraina per un valore di soli 325 milioni di dollari, che comprendono missili di difesa aerea, munizioni per lanciarazzi multipli Himar, armi anticarro, munizioni di artiglieria e le munizioni a grappolo ma non non i missili ATACMS a lungo raggio richiesti da Kiev, come ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americana Jake Sullivan confermando indiscrezioni di stampa.

Oltre al “contentino di Biden, il presidente ucraino ha ricevuto una “pacca sulle spalle” dal segretario di Stato Antony Blinken.”La resilienza, il coraggio e la determinazione dell’Ucraina hanno ispirato il mondo e galvanizzato gli sforzi statunitensi e globali per aiutarla a difendersi e a garantire il proprio futuro”, si legge in una nota.

L’inverno che sta per arrivare non si preannuncia facile per l’Ucraina, il nuovo pacchetto, con il consumo di armi in questa guerra, basterà per qualche settimana e la Russia sta accumulando missili in grandi quantità proprio in attesa della brutta stagione, di fatto una contro-controffensiva.